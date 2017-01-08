القاهرة .. تواصل لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب غدا مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الأشخاص ذوى الإعاقة.

القاهرة .. تستكمل لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير غدا الإثنين مناقشة قرار مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ، وذلك بمشاركة مكتبي لجنتي الخطة والموزانة والشئون التشريعية والدستورية.

القاهرة .. تعقد لجان الإسكان والزراعة والإدارة المحلية والشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب اجتماعا مشتركا غدا الإثنين لمناقشة القانون المقدم من النائب فوزي فتي و67 نائبا آخر بشأن إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء.

القاهرة .. تستكمل محكمة جنايات الجيزة غدا محاكمة 42 إرهابيا من عناصر تنظيم “أجناد مصر” في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة مستهدفين العديد من الارتكازات الأمنية وأقسام الشرطة والمنشآت الحيوية والممتلكات العامة وتفجيرها عن بعد ، على نحو أسفر عن مقتل العديد من ضباط وأفراد الشرطة والمواطنين ، والشروع في قتل أكثر من 100 من ضباط وأفراد الشرطة والمواطنين واستهدف المنشآت الشرطية والكمائن الأمنية وتخريب الممتلكات العامة وحيازة المفرقعات.

القاهرة .. تعقد لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) برئاسة الدكتور هادى بن على اليامي غدا دورتها الثانية عشر المخصصة لمناقشة التقرير الوطني الأول المقدم من دولة الكويت تنفيذاً لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

القاهرة .. تنظم جمعية بناة السد العالي غدا لقاء بمناسبة مرور 57 عاما علي انطلاق العمل بمشروع السد العالي العملاق بمشاركة المهندسين والفنيين المصريين الذين شاركوا في بناء السد العالي يتقدمهم مجلس ادارة جمعية بناة السد ورئيسه المهندس صبري عشماوي ، ويشارك في اللقاء أسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وممثلو وزارتي الكهرباء والموارد المائية ، ومن الجانب الروسي يحضر دينيس برونيكوف الذي ينقل تهنئة مدير المركز الثقافي الروسي الكسي تيفانيان وشريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية بدار الضيافة بجامعة عين شمس.

القاهرة .. تبدأ غداً الاثنين أولى ورش العمل التى تنظمها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بالتعاون مع وزارة العدل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ، وسيشارك فيها عدد كبير من القضاة من قضاة النقض والاستئناف ورجال النيابة العامة ، وأيضا القضاء العسكرى ، علاوة على مجلس إدارة نادى القضاة بكامل تشكيله.

القاهرة .. يطرح البنك المركزى المصرى ، نيابة عن وزارة المالية ، غدا الإثنين ، سندات خزانة بقيمة 850 مليون جنيه ، الأولى بقيمة 500 مليون جنيه لأجل 3 سنوات ، والثانية بقيمة 350 مليون جنيه لأجل 7 سنوات.

القاهرة .. تبدأ وزارة القوى العاملة ، غدا الإثنين ولمدة أربعة أيام ، اختبارات المرشحين على 546 فرصة عمل بإحدى شركات المقاولات بدولة الكويت ، وذلك من قِبل لجنة متخصصة مرسَلة من الجهة الطالبة لهذه الفرص ، وبمساعدة مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب في مصر ، لاختبار نحو 3200 متقدم على 12 مهنة بالفرص المطلوبة ، وذلك تحت إشراف الوزارة.

القاهرة .. تستضيف جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور فاروق الجوهرى مساء غد الكاتبة الشابة شيرين عادل ، أول فتاة تجوب محافظات مصر على دراجة بخارية ، فى لقاء مفتوح وندوة ثقافية لإلقاء الضوء على تجربتها في أدب الرحلات ، وذلك بمكتبة مصر الجديدة.

الاسماعيلية .. يستقبل المعهد القومي للتدريب ومستشفى أورام الاسماعيلية التعليمي غداً الدكتور شريف نور المصري الأمريكي أستاذ الأشعة في جامعة إيمورى بكليفلاند كلينيك بالولايات المتحدة الأمريكية لعقد بوم علمي لمناقشة الجديد في الأشعة والهندسة الطبية الحيوية بالمعهد القومي للتدريب.

القاهرة .. ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني وبالتعاون مع مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية ، نادي السينما الأفريقية ، والذي تبدأ أولى فعالياته في السادسة من مساء غد بقاعة سينما الهناجر ، بحضور العديد من سفراء دول أفريقيا والشخصيات العامة ونجوم الفن السابع.

القاهرة .. تبدء غدا الإثنين القرعة العلنية اليدوية باستاد المقاولون العرب لأراضى مدينة العاشر من رمضان ، وتستمر القرعة حتى يوم الخميس الموافق 26 يناير 2017 .

القاهرة .. تحتفل مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بالدورة الـ 12 لجائزة ساويرس الثقافية ، غدا الإثنين ، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية ، حيث سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة في مجالات الرواية والمجموعة القصصية والسيناريو والنص المسرحي والنقد الأدبي.

القاهرة .. تبدأ غدا الإثنين امتحانات كلية التمريض بجامعة عين شمس ، حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الفرق الدراسية الأربع وامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثالث لطلاب مرحلة الدراسات العليا ، بالإضافة إلى امتحانات البرنامج التكميلي والتقني.

القاهرة .. تستضيف قاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية في الفترة من 9 يناير 2017 وحتى 16 يناير 2017 المعرض الخامس للفنانة سماء يحيى بعنوان (هنا عرايس بتترص) ، ويفتتح في تمام السابعة مساء غد بحضور كوكبة من الفنانين والنقاد.

القاهرة .. تفتتح فرقة فرسان الشرق للتراث والرقص المعاصر موسمها الفنى بعرض “على بساط علاء الدين” فى الثامنة مساء غدا الاثنين على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

دمنهور .. تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة ايناس عبد الدايم حفلا للمغنى الفرنسى الشهير ايريك لا جارين على مسرح أوبرا دمنهور فى تمام الساعة الثامنة مساء غد.

القاهرة .. تفتتح الفنانة التشكيلية فريدة درويش ، وبحضور مايكل ديبولد الملحق الثقافي الألماني بمصر ، المعرض الثالث لمجموعة فناني وفنانات “المرسم” للتصوير الزيتي والباستيل ، وذلك بمركز الهناجر في دار الأوبرا المصرية ؛ وذلك في تمام السادسة مساء غد.

الأقصر .. تستعد محافظة الأقصر لاستئناف الرحلات بين المحافظة ودولة البرازيل بوصول مجموعة سياحية بداية من غدا الإثنين ، وذلك بعد انقطاع دام لسنوات ، وحالة الركود التي أصابت قطاع السياحة خلال الفترة الماضية.

بنها .. تنظم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ، بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان ومركز النيل للإعلام ، قافلة طبية ومائية وإعلامية ، غدا الإثنين ، وتتضمن القافلة القسم الطبي للكشف على الحالات المرضية وتقديم العلاج اللازم.

الجيزة .. تنظم لجنة الإغاثة والدواء بنقابة الصيادلة قافلة طبية بعزبة فكيهة بحى الطالبية منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة غداً الاثنين ، وسيحضر أعمال القافلة الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة والدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، ومحافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي ، ومنال عوض نائب محافظ الجيزة.

القاهرة .. تعقد شركة “العدل جروب” مؤتمرا صحفيا ، غدا الإثنين، للنجمة الكبيرة شريهان ، فى أحد فنادق القاهرة ، لتكشف للمرة الأولى عن كواليس مسلسلها التليفزيونى الجديد ، حيث من المقرر أن تعود النجمة للتمثيل والتواجد فى السباق الرمضانى المقبل.

القاهرة .. يعقد حمادة صدقى المدير الفنى لمنتخب مواليد 99 ، اجتماعا غدا الاثنين مع محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة، لوضع خارطة الطريق للمنتخب عقب إعلان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة تعيين صدقى فى منصبه منذ أيام.

المنصورة .. تعقد الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالدقهلية إجتماعين يوم غد للمشرفين الزراعيين بشأن البرنامج الزمني لزراعة للمحاصيل الشتوية ومن بينها القمح ، حيث يعقد الإجتماع الأول في العاشرة صباحا بمقر الإدارة الزراعية بمدينة بلقاس ، ويعقد الإجتماع الآخر في الثانية عشر ظهراً بالإدارة الزراعية بمدينة شربين.

المنصورة .. ينظم مركز الإعلام بالمنصورة ندوة في العاشرة من صباح غد بمقر الوحدة المحلية بقرية (أوليلة) التابعة لمركز ميت غمر عن موضوع ( تأثير الفكر المتطرف علي سلوك الأفراد).

المنصورة .. ينظم بيت الثقافة بمدينة أجا ورشة تدريبية عن الفن التشكيلي بمناسبة ذكري ثورة 25 يناير في العاشرة من صباح غد بمقر البيت.