تشكيل لجنة من أطباء وصيادلة لتحديد قائمة بأسعار الأدويةالأحد، 8 يناير 2017 06:39 م
قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن اجتماعه مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين بمقر وزارة الصحة تم خلاله ما تم بشأن مراجعة قائمة الأدوية التى تقدمت بها الشركات لتحديد أسعارها .
وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات له بمقر مجلس الوزراء أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تكوين لجنة مشكلة من أطباء وصيادلة متميزين لتحديد هذه القائمة بأسرع وقت .
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، كان قد توجه لمقر وزارة الصحة لعقد اجتماع مع وزير الصحة، بمقر الوزارة واستمر قرابة الساعة من أجل بحث مستجدات ما تم حول أسعار الأدوية وتحديد أنواع الأدوية التى سيتم تسعيرها .
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