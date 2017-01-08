حقق منتخب مصر فوزا على نظيره منتخب تونس بهدف دون رد فى المباراة الودية التى أقيمت على ملعب استاد القاهرة فى البروفة الأخيرة استعدادا للمشاركة فى نهائيات أمم افريقية المقرر إقامتها بالجابون.

أحرز هدف الفراعنة الكبار مروان محسن فى اللحظات الاخيرة من عمر اللقاء.

بدأ اللقاء بضغط من جانب لاعبى منتخب مصر وحاول تريزيجيه اختراق دفاعات نسور قرطاج الا أن صيام بن يوسف مدافع تونس نجح فى خطف الكرة وإبعادها الى منتصف الملعب.

ونجح سعد سمير فى ابعاد احدى الكرات من داخل منطقة الجزاء واتسم اداء لاعبى تونس بالخشونة وتعرض وهبى الخرزى للاصابة وخرج من اجل الخضوع للعلاج.

أخذت المباراة طابعاً أشبه باللقاءات الرسمية خاصة في النواحي البدنية والجدية بين اللاعبين، وبدأ منتخب مصر مسيطراً على وسط الملعب في ظل تحركات نشيطة من جانب الثنائي رمضان صبحي ومحمود تريزيجيه.

وتعرض وهبي الخزري لاعب تونس لإصابة قوية بعد مرور 12 دقيقة من عمر اللقاء بعد التحام مع طارق حامد لاعب وسط مصر ، واضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 15 ليحل بدلاً منه لاري العزوني.

كان المنتخب المصري الأفضل في العشرين دقيقة الأولى وسنحت فرصة خطيرة لأحمد حسن ” كوكا” من تمريرة عرضية حولها برأسه خارج المرمى بجانب عدة تمريرات بين رمضان صبحي وتريزيجيه انتهت بتمريرة طائشة.

انتقلت السيطرة إلى منتخب تونس الذي أعاد تنظيم صفوفه مع انطلاقة سريعة من علي معلول انتهت بتسديدة في يد إكرامي ثم تمريرة من معلول ليوسف المساكني أبعدها حارس الفراعنة.

وافتقد منتخب مصر السرعة في بناء الهجمات وغياب الانسجام بين اللاعبين في أكثر من لقطة لينتهي الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

وأجرى منتخب مصر 3 تغييرات في الشوط الثاني بنزول الحارس أحمد الشناوي وإبراهيم صلاح ومروان محسن بدلاً من الحارس شريف إكرامي وكوكا ومحمد النني.

وبدأ منتخب تونس بانطلاقة سريعة من معلول وسقوط تريزيجيه لاعب مصر للإصابة وأشرك منتخب تونس الحارس رامي الجريدي على حساب أيمن المثلوثي في الدقيقة 56.

ودفع منتخب تونس باللاعب شمس الدين الذوادي على حساب محمد اليعقوبي وأضاع عمرو وردة كرة خطيرة فوق العارضة بضربة رأس، وأشرك منتخب مصر اللاعب أحمد المحمدي بدلاً من أحمد فتحي في الدقيقة 61 وتعرض يوسف المساكني لاعب وسط منتخب تونس للإصابة ولكنه استكمل اللقاء.

وأرسل المحمدي كرة عرضية خطيرة إلى مروان محسن لم يستغلها بالشكل المناسب، وأشرك منتخب مصر نجمه محمد صلاح بدلاً من رمضان صبحي في الدقيقة 65 ثم دفع بالمهاجم محمود كهربا بدلاً من عمرو وردة وشارك صابر بن خليفة في صفوف تونس.

وأبعد علي جبر كرة خطيرة من منتخب تونس بعدما تسلم العكايشي الكرة وكان يتأهب لتسديدها ولكن جبر أبعدها ببراعة ، وتحسن أداء المنتخب التونسي في الربع ساعة الأخير على المستوى الهجومي ومرر معلول كرة عرضية أبعدها جبر ثم كرة أخرى شتتها كريم حافظ.

انطلاقة محمد صلاح السريعة لم تسفر عن شئ ثم كرة سهلة من كهربا في يد الحارس التونسي ، ونال حمدي النقاز مدافع تونس إنذاراً بعد إلتحام مع تريزيجيه وطالب قبلها يوسف المساكني بضربة جزاء بعد سقوطه في منطقة جزاء الفراعنة.

وأطلق طارق حامد تسديدة قوية تصدى لها الحارس الجريدي ثم مرر كهربا كرة خطيرة إلى مروان لم تسفر عن شيء.

وضغط منتخب مصر في الدقائق الخمس الأخيرة أملاً في إحراز هدف وهو ما تحقيق في الدقيقة 90+2 عن طريق مروان محسن الذي تسلم كرة من كهربا ليسدد ببراعة ويهز الشباك وينتهي اللقاء بفوز الفراعنة.