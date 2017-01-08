حقق فريق روما فوزا ثمينا وصعبا على مضيفه جنوى بهدف دون مقابل عصر اليوم الأحد ضمن مباريات المرحلة 19 للدوري الإيطالي الممتاز.

وغاب النجم المصري الدولي محمد صلاح عن صفوف فريقه روما في مباراة اليوم لتواجده في معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس أمم أفريقيا.

وسجل أرماندو ايتزو مدافع جنوى هدف اللقاء الوحيد لروما في مرماه عن طريق الخطأ في الدقيقة 36 من الشوط الأول.

فوز روما رفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني خلف يوفنتوس المتصدر ، فيما تجمد رصيد جنوى عند 23 نقطة في المركز 12.