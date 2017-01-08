قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن كل المعطيات تشير إلى أن سائق الشاحنة الذي قتل دهسا 4 جنود في القدس المحتلة كان مؤيدا لتنظيم داعش الارهابي.

وأضاف نتنياهو ـ في تصريح نقله (راديو إسرائيل) اليوم الأحد ” نحن نعرف هوية الإرهابي ، ووفقا لكل المؤشرات فإن الإرهابي هو من أنصار داعش”.

وتابع أن هناك صلة بين هذه العملية الإرهابية في القدس والعمليات الإرهابية التي ارتكبت في فرنسا وفي برلين.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري المصغر للشئون الأمنية والسياسية في اسرائيل اجتماعا في وقت لاحق اليوم لمناقشة تداعيات اعتداء الدهس في جنوب القدس والذي أوقع أربعة قتلى وهم جندي وثلاث مجندات من جيش الاحتلال الاسرائيلي.