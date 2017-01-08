رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بتفعيل الرقابةالأحد، 8 يناير 2017 05:58 م
أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بتفعيل آليات الرقابة والمتابعة على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية الرئيسية بالأسعار والكميات المناسبة والجودة والتنوع المطلوب ، وذلك على النحو الذي يساهم في تلبية متطلبات المواطنين ، ومن منطلق إدراك الحكومة لمسئوليتها في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وبخاصة في المناطق الأكثر إحتياجا.
ووجه رئيس الوزراء أجهزة الدولة المعنية بضرورة استمرار الجهود لضبط الأسواق من خلال تشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات وخاصة المناطق الشعبية للتأكد من توافر السلع وبيعها بالأسعار المناسبة إلى جانب تكثيف الحملات لرصد وضبط جميع أوجه الغش والإحتكار والتلاعب بالسلع التي تدعمها الدولة والتأكد من وصولها لمحدودي الدخل ، مثمنا الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية التي نجحت خلال الفترة من 1/8/2016 حتى 7/1/2017 في ضبط (1907) قضية تجميع وحجب سلعة السكر عن التداول بمضبوطات بلغت (21624.220) طن سكر حر ، و (7470.978) طن سكر تمويني.
وكشف التقرير ، الذي تلقاه رئيس الوزراء من وزير الداخلية ، عن نجاح الجهود في ضبط (1250) قضية تجميع وحجب سلعة الأرز عن التداول ، وذلك خلال الفترة من 1/10/2016 إلى 7/1/2017 بمضبوطات بلغت (15611.186) طن أرز أبيض / شعير.
وفي مجال التلاعب في حصص المواد البترولية ، تمكنت وزارة الداخلية من ضبط (1555) قضية خلال الفترة من 1/1 إلى 7/1/2017 بمضبوطات بلغت (167.875.195) لتر سولار/ بنزين و(303) طن بترول خام / مازوت.
وتلقى رئيس الوزراء أيضا تقريرا حول جهود وزارة التموين لضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية في الأسواق وضبط الأسعار ، إلى جانب الإجراءات التي تم اتخاذها لتوفير مظلة الحماية الإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
وشملت الإجراءات التي تم اتخاذها استيراد كميات من السلع الأساسية وتكوين رصيد استراتيجي يكفي لمدة 6 شهور ، وزيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية تشجيعا للمزارعين ، فضلا عن رفع الأعباء والرسوم الجمركية والضريبية عن السلع الأساسية المستوردة (السكر ، والأرز) بنسبة 20 في المائة للحفاظ على استقرار أسعارها ، واستمرار صرف السلع التموينية وسلع فرق نقاط الخبز على البطاقات التموينية الى جانب تحمل أعباء فروق أسعار البيع الناتجة عن إرتفاع التكلفة للسلع التي توزع على البطاقات التموينية ، وكذلك الشراء المجمع للسلع المحلية أو المستوردة بكميات كبيرة وأسعار مناسبة من الشركات الوطنية الكبرى ومن كبار المستوردين أو الإستيراد المباشر ، وتخفيض هامش الربح أو البيع بسعر التكلفة بفروع المجمعات والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
-
بعد توصيات المفوضين.. فرغلي: "بانتظار حكم نهائي" لصالح أصحاب المعاشات
أوضح البدري فرغلي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات، مشيرا الى أن اصحاب المعاشات الان أثناء وجودهم فى الخدمة كانوا يتقاضون خمس علاوات اجتماعية وعند خروجهم للمعاش تم نزعها ...Sun, 08 Jan 2017 12:09:50 GMT
-
حسن الرداد لن يقع في غرام زوجته إيمي سمير غانم دراميا
يجمع مسلسل “نوح”، لأول مرة بعد الزواج، الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم، لكن المثير أن الفنانين لن تجمعهما قصة حب كما اعتادا في أعمالهما الفنية السابقة. ...Sun, 08 Jan 2017 11:13:22 GMT
-
التموين : بدء استلام قصب السكر من المزارعين في مصانع السكر بالصعيد
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد أن مصانع سكر الصعيد بدأت في استلام قصب السكر من المزارعين ؛ بعد الاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب والمزارعين علي ...Sun, 08 Jan 2017 12:41:54 GMT
-
منشق يكشف صراعا نسائيا حول زعيم كوريا الشمالية
بعيدا عن الأضواء في كوريا الشمالية، التي يتصدرها الزعيم كيم جونغ أون، تدور حرب في الخفاء بين زوجته وأخته، في محاولة لبسط السلطة والمشاركة في اتخاذ القرار، وهي حرب ...Sun, 08 Jan 2017 13:39:03 GMT
-
بلاغ للنائب العام ضد جمعية للإسكان بـ«إهدار المال العام»
تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغًا من عدد من الأعضاء المنتفعين بمشروع جمعية 6 أكتوبر للإسكان التعاوني بقرية شاطئ النخيل بالعجمي التابعة للهيئة العامة ...Sun, 08 Jan 2017 13:10:35 GMT
-
التحقيق مع مشرفة دار الأورمان المتهمة بتعذيب طفل بـ«مياه ساقعة»
تباشر نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، التحقيق مع مشرفة دار الأورمان، بطلة فيديو تعذيب طفل بـ”مياه ساقعة” داخل دار للأيتام بالتجمع الخامس. وكشفت ...Sun, 08 Jan 2017 12:56:16 GMT
-
ساويرس: كيف يمكن التنصت على رئيس الأركان بسهولة؟
وقال ساويرس في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لازم تليفون رئيس الأركان يكون محصن ضد التنصت ده قصدى حتى لو تليفون البرادعى هو المقصود! وده سهل فنيا!”. ...Sun, 08 Jan 2017 12:56:16 GMT
-
"الداخلية": قطاع الإعلام والعلاقات حلقة الوصل القوية بين المواطن والأمنSun, 08 Jan 2017 12:41:54 GMT
-
كيف تحصل على إنترنت مجاني عن طريق فيس بوك؟
يفضل أكثر المستخدمين الاعتماد على شبكات “واي فاي” التي توفر اتصالا مجانيا بالإنترنت، على استخدام باقات البيانات “Data Packages” التي توفرها شركات الاتصالات مقابل ...Sun, 08 Jan 2017 14:09:44 GMT