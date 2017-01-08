أكد عبد الحميد الهجان محافظ قنا على زيادة معدل لإنجاز المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظة طبقا للخطة الاستثمارية للعام المالي 2016/2017 موصيًا التنفيذيين بالمتابعة الدورية للشركات المنفذة لتلك المشروعات مع عمل قاعدة بيانات لها توضح معدل التنفيذ كما وجه بعدم البدء في رصف الطرق إلا بعد الانتهاء من توصيل أعمال المياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي.

وشدد الهجان خلال اجتماعه بالمجلس التنفيذي بمقر ديوان عام المحافظة اليوم الأحد على إزالة كافة التعديات علي مساكن الإيواء العاجل بدائرة مراكز قنا وقفط وقوص وأعلن عن تشكيل لجنة خاصة بالتدخل السريع لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لكافة ( التجاوزات – التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ) برئاسة السيد سكرتير عام المحافظة وعضوية مساعد مدير الأمن ورئيس المركز المختص طبقا لكتاب السيد وزير التنمية المحلية رقم 80 بتاريخ 2 يناير 2017 علي ان يتم طلب اشتراك عناصر القوات المسلحة في حالة الحاجة إليها مؤكدا علي جاهزية اللوادر والمعدات المستخدمة في حملات الإزلالات وإجراء الصيانة اللازمة لها.

ووجه محافظ قنا بضرورة تفعيل جميع مراكز خدمة المواطنين التكنولوجية داخل الوحدات المحلية لتلقي استفسارات وطلبات المواطنين مع تزويد المكاتب بلوحات إرشادية لتعريف المواطنين بكيفية تلقي الخدمة وإجراءات الحصول عليها والمدة المقررة لإنهاء الرسوم المستحق عليها “إجراءات الحصول علي تراخيص البناء والهدم – توصيل المرافق وغيرها من الخدمات”.