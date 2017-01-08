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تحذيرات من الأرصاد.. وهذا موعد انتهاء موجة "الصقيع"
موجة صقيع

تحذيرات من الأرصاد.. وهذا موعد انتهاء موجة "الصقيع"

الأحد، 8 يناير 2017 06:41 م
كتب - عبد الرحمن دياب

كشف وحيد سعودي المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية، عن أن موجة البرد، ستستمر حتى غدًا الاثنين.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “جراب حواء” المذاع على شاشة “إل تي سي”، أن ما يجعل المواطن يشعر بالبرد هو نشاط الرياح، موضحا أن هذا النشاط أدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية، واعتبارًا من أمس وأول أمس حدث هطول أمطار على المدن الساحلية فقط.

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