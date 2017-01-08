كشف وحيد سعودي المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية، عن أن موجة البرد، ستستمر حتى غدًا الاثنين.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “جراب حواء” المذاع على شاشة “إل تي سي”، أن ما يجعل المواطن يشعر بالبرد هو نشاط الرياح، موضحا أن هذا النشاط أدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية، واعتبارًا من أمس وأول أمس حدث هطول أمطار على المدن الساحلية فقط.