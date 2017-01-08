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الأهلي يرفض احتراف مؤمن زكريا في السعودية.. رسمياً
مؤمن زكريا

الأهلي يرفض احتراف مؤمن زكريا في السعودية.. رسمياً

الأحد، 8 يناير 2017 05:54 م

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه عقد جلسة بعد ظهر اليوم مع مؤمن زكريا ووكيله لبحث ومناقشة العرض الذي تلقاه اللاعب مؤخرا من نادي الوحدة السعودي.

وأوضح عبد الحفيظ ، أنه أخطر اللاعب ووكيله برفض النادي نهائيا العرض السعودي الذي تلقاه اللاعب مؤخرا نظرا لحاجة الجهاز الفني له وتمسكه الشديد باستمراره خلال المرحلة المقبلة.

وكان اللاعب تلقى عرضا من نادي الوحدة السعودي بغرض الاعارة لمدة 6 شهور حتى نهاية الموسم الجاري .

وشدد عبد الحفيظ أن دوره في هذه الجلسة كان بنقل رغبة الجهاز الفني وحاجته الشديدة للاعب ، وأن الكابتن حسام البدري طالب باستمراره نظرا لأهميته الفنية له كونه أحد العناصر الرئيسية بالأهلي طوال الفترة الماضية.

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