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ليفربول يلجأ لمباراة الإعادة لفك طلاسم "أرجايل" بكأس الإتحاد
ليفربول

ليفربول يلجأ لمباراة الإعادة لفك طلاسم "أرجايل" بكأس الإتحاد

الأحد، 8 يناير 2017 06:07 م
وكالات

سقط فريق ليفربول في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه بليموث أرجايل، أحد فرق دوري الدرجة الثالثة، خلال المباراة، التي جمعتهما اليوم، الأحد، في دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص، التي أتيحت لهما أمام المرميين، ليضطر الفريقان لخوض مباراة إعادة ستقام على ملعب بليموث أرجايل.

وكان فريق فولهام تأهل لدور الـ32 إثر تغلبه على كارديف سيتي 2-1، وتقدم أنتوني بلكينجتون لكارديف سيتي في الدقيقة الثامنة، وتعادل ستيفان يوهانسين لفولهام في الدقيقة 14، قبل أن يسجل ريان سيسيجنون، 16 عاما، هدف الفوز لفولهام في الدقيقة 33.

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