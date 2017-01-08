اجتمعت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم اليوم /الأحد/ بالدكتور شريف يعقوب المتخصص فى علاج الأورام بالإشعاع، وعضو رابطة (EGYPT CANCER NETWORK)، لبحث سبل التعاون والدعم في مجال علاج الأورام بالإشعاع في مصر من خلال الاستعانة بالخبرات المتخصصة لدى الأطباء المصريين المتواجدين بالخارج في علاج الأورام خلال الفترة المقبلة، وتمهيد الطريق لتوجيه الدعم لمستشفى (57357) لعلاج سرطان الأطفال.

وأكدت الوزيرة - خلال الاجتماع - أهمية التعاون في واحد من أهم المجالات والخاص بعلاج الأورام بالإشعاع، والعمل على مزيد من الدعم للمستشفيات والمعاهد المصرية المتخصصة في هذا المجال عن طريق الاستعانة بالعلماء والخبراء المصريين المتواجدين بالخارج، وايجاد سبل للاستفادة من خبراتهم لخلق نواة لتجمعات علمية وطبية للأطباء المصريين المتخصصين في مختلف التخصصات وجعلهم نماذج يحتذى بها.

وأشارت إلي أن الوزارة بدأت بالفعل وضع خريطة عمل للتواصل مع العلماء والخبراء المصريين بالخارج من خلال مؤتمر “مصر تستطيع”، الذي نظمته الوزارة في منتصف ديسمبر 2016، وقد نجحت في دعوة 31 عالما مصريا قدموا مقترحاتهم وتوصياتهم للوزارات المختلفة لتحقيق تنمية حقيقة خلال الفترة المقبلة.

كما استطاعت الوزارة إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة ينص على إجراء الأطباء المصريين بالخارج لعدد من العمليات الجراحية بالمجان عند تواجدهم فى مصر، بناء على قائمة تضم المصريين غير القادرين على إجراء مثل هذه العمليات، بالإضافة لبروتوكول تعاون مع مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، وجمعية أصدقاء معهد الأورام القومي.

ومن ناحيته، قال الدكتور شريف يعقوب “إن مجال علاج الأورام بالإشعاع في مصر يحتاج لمزيد من الدعم والمساندة من جميع الخبرات والعقول المصرية في هذا المجال، مؤكدا أن ذلك مثل دافع لمحاولة ايجاد سبيل لكيفية الاستفادة من هذه العقول، بجانب تمهيد الطريق لزيادة التوعية والتعليم كنواة لإحداث طفرة في مجال علاج الأورام بالإشعاع بالشكل الذي يضمن تحقيق تنمية علمية حقيقة تخص هذا الجانب.

وأشار إلي أنه لابد من العمل على ايجاد بيئة صالحة لعمل الأطباء المصريين بالخارج حين عودتهم لمصر، وذلك لتشجيعهم وشحذ هممهم لمواصلة العمل في علاج الأورام بالإشعاع، مؤكدا وجود رغبة في العمل التطوعي لدى مختلف العلماء والأطباء المصريين بالخارج، ورغبتهم الدائمة فى مساعدة مصر في مختلف المجالات شريطة توفير الحد الأدني من الإمكانات التي تساعدهم على أداء مهاهم، مؤكدا تواصله ومخاطبته لعدد من الأطباء في هذا المتخصص، وسيستكمل هذا التواصل فور عودته للولايات المتحدة الأمريكية لوضع خطوط عريضة للبدء في هذا التعاون.

وقد بحث الاجتماع إمكانية وضع قاعدة بيانات للأطباء المصريين المتخصصين بالخارج في مختلف التخصصات، وعلى رأسهم مجال علاج الأورام بالإشعاع، ووضع كيفية للتواصل معهم والاستفادة من خبراتهم في مختلف المجالات.

وتفتح وزارة الهجرة الباب أمام من يريد من العلماء أن يقدم تعاون وخدمة في مجاله، وتعمل الوزارة في الوقت الحالي على الإنتهاء من إجراءات إنشاء مؤسسة لعلماء مصر بالخارج برئاسة الدكتور مجدي يعقوب، تهدف لمتابعة كافة الجوانب المتعلقة بالعلماء والخبراء المصريين بالخارج، بالإضافة لمتابعة نتائج توصيات مؤتمر (مصر تستطيع)، وسيكون لهذه المؤسسة الدور الأساسي في جمع كل هذه المشروعات التعاونية تحت مظلة واحدة.

جدير بالذكر أن الدكتور شريف يعقوب طبيب مصري مقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تخرج عام 1985 من كلية الطب جامعة عين شمس، وتم تعينيه بالجامعة مدرس مساعد فور تخرجه، وحصل على الدكتوراه من فرنسا وأمريكا، وعمل فى جامعة “أوهايو ستيت” الأمريكية، كما أنشأ مركز آدم للأورام بالولايات المتحدة، وعضو برابطة “ECN”.