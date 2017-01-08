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هاني شاكر يتعرض لعملية نصب كبيرة.. ويطالب بتعويض ضخم
هاني شاكر

هاني شاكر يتعرض لعملية نصب كبيرة.. ويطالب بتعويض ضخم

الأحد، 8 يناير 2017 06:51 م

قام النجم المصري الكبير  هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، بالتقدم ببلاغ رسمي إلى المحامي العام لنيابات الجيزة، وكشف من خلالة عن تعرضه لعملية تزوير، أرتكبها شركاء سابقون له في أحد مشروعاته الخاصة.

كما رفع المطرب الكبير دعوى قضائية، طالب فيها بتعويضه بمبلغ مالي قيمته 5 ملايين جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.

ومن جانبه قال عصام اللبان، محامي هاني شاكر، إن ما قاما به هؤلاء الأشخاص ضد نقيب الموسيقيين، يعتبر تزويرًا في أوراق رسمية، وتعسفًا وخطأً في استعمال حق التقاضي، ما يستدعي التحقيق معهما، وإحالتهما للمحاكمة الجنائية، بالإضافة إلى تسببهما للأضرار المادية التي لحقت بموكلة، فيما تكبده من مصاريف وأتعاب المحاماة للدفاع عن نفسه والتشهير بسمعته.

أضاف اللبنان أن هؤلاء المتهمين قد حاولا الحصول على مبالغ مالية منه، ليس لهما حق فيها، قاصدين تحميله مشقة التقاضي والأذى به، للضغط عليه من الناحية الأدبية.

والجدير بالذكر أن النجم الكبير أرفق في، بلاغه عقود الشركة والانفصال عنها وتصفية الحسابات، واستلام كل طرف منهما حقوقه، وما يثبت أنه لا يحق لأي منهما الرجوع على الآخر بأي شيء، وهو ما أيدته المحاكم في كافة الدعاوى التي أعلنها شاكر.

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