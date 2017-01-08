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الأحد 8 يناير 2017 05:07 مساءً
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الحكومة تُهيكل نظامها الإداري.. مليون موظف "معاش" خلال 5 سنوات
اشرف العربي وزير التخطيط‎

الحكومة تُهيكل نظامها الإداري.. مليون موظف "معاش" خلال 5 سنوات

الأحد، 8 يناير 2017 06:07 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أكد أشرف العربي وزير التخطيط أن الإصلاح التجاري أهم الملفات أمام الحكومة الآن موضحا أن هذا يأتي ضمن استراتيجية 2030 التي تحمل 10 محاور رئيسية.

وصرح خلال تصريحات خاصة على شاشة إكسترا نيوز أن هناك محور أخر وهو برنامج الحكومة ليتم تفعيل الخطط والبرامج عبر قانون الخدمة المدنية الجديد مشيرا إلى أن الهدف رفع الانفاق على موازنة التدريب كي لا تقل عن 1 % من موازنة الأجور لتكون أكثر من 2 مليار جنيه.

واستكمل العربي أن هذا سيتم في فترة زمنية ليست طويلة مع اختيار متدريبن خاصة وأن القانون يسمح للشباب بتولي مناصب إدارية في الجهاز الإداري وهو ما لم يكن موجودا من قبل مشددا على ضرورة النظر غلى القيادات الشابة الواعدة بالإضافة إلى التدريب وهو ما يتم تنسيقه عبر شراكات مع مؤسسات مصرية أو عالمية.

وكشف عن أن هناك قاعدة بيانات دقيقة للجهاز الإداري للدولة وهم تجاوزوا 6 ونصف مليون بالإضافة لقطاع الأعمال ليصل إلى 7 مليون تقريبا أي موظف أمام 13 شخص مشيرا إلى أن هناك 200 ألف موظف يحال للمعاش سنويا وخلال 5 سنوات يخرج منهم مليون موظف ليتم وضع سياسة تعيين صارمة ويكون هناك تدوير في الوظائف لسد العجز في أماكن معينة ليكون دخول الجهاز الإداري للعمل صعبا في الفترة المقبلة.

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