يسعى نادي المقاولون العرب لضم اللاعب رمزي خالد نجم وسط نادي الزمالك على سبيل الإعارة خلال فترة الإنتقالات الشتوية التي ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأبدى نادي المقاولون رغبته في الحصول على خدمات اللاعب سواء عن طريق شرائه أو استعارته ، في ظل رغبة الزمالك في الاستغناء عن اللاعب لعدم مشاركته بصورة أساسية مع الفريق الابيض.

وفي سياق آخر تلقى مدافع الفريق الأبيض أحمد دويدار عرضاً من نادي كاظمة الكويتي ، والذي يسعى لضم اللاعب في يناير الجاري.

حيث ينتهي عقد أحمد دويدار مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادٍ خلال شهر يناير الجاري.

وأشار المصدر إلى ان اللاعب سوف يعقد جلسة مع مسئولي الزمالك خلال الفترة الحالية أجل حسم موقفه بالرحيل عن النادي والتنازل عن مستحقاته المتأخرة.