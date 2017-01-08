أطاح فريق لوريان، متذيل ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، بضيفه نيس (متصدر الترتيب) من بطولة كأس فرنسا مبكرا، بعدما تغلب عليه 2 -1 في دور الـ64 للمسابقة اليوم الأحد.

وبادر الحسن بليا بالتسجيل لمصلحة نيس في الدقيقة 43، قبل أن يقلب لوريان الطاولة في الشوط الثاني، وسجل خلاله هدفين حملا توقيع جيريمي أليادير ومسلوب وليد في الدقيقتين 71 و75، ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32.

وثأر لوريان بهذا الفوز من خسارته أمام نيس بالنتيجة ذاتها في بطولة الدوري في الثاني من تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وصعد لانس لدور الـ32 أيضا عقب فوزه 2-0 على ضيفه ميتز، فيما تغلب بوردو على كليرمون 1-0 وكان على جينيفيي بنتيجة 3-0.