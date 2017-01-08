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انهيار فيفي عبده في جنازة زوج ابنتها.. شاهد
فيفى عبده-كيد النسا

انهيار فيفي عبده في جنازة زوج ابنتها.. شاهد

الأحد، 8 يناير 2017 05:50 م

دخلت  الفنانة المصرية فيفي عبده، في حالة حزن كبيرة بعد وفاة زوج ابنتها عزة مجاهد، الفنان محمود الدسوقي، والذي رحل عن عالمنا أمس السبت 7 يناير، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

فيفي عبده، ظهرت خلال تشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود، وهي منهارة  وحرص عدد من صديقاتها على مساندتها خلال الجنازة.

فيفي عبده، وضعت طرحة على رأسها، وحرصت على ارتداء نظارة شمسية كبيرة، أما ابنتها عزة فانهارت تمامًا بعد وفاة زوجها بشكل مفاجئ.

يذكر أن عزة مجاهد لدية ابنة وحيدة من محمود الدسوقي، تدعى شهد، وهي طالبة في الجامعة الأمريكية.

فيفي عبده

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