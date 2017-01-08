فاز فريق إنتر ميلانو على مضيفه أودينيزي بنتيجة 2-1 اليوم /الأحد/ في الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم أودينيزي أولا عبر التشيكي جاكوب جانكتو في الدقيقة 17 بتمريرة من البرازيلي سامير كايتانو دي سوزا، فيما تمكن إنتر ميلانو من إدراك التعادل في الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول من خلال الكرواتي إيفان بيريسيتش في الدقيقة 45، بتمريرة من الأرجنتيني ماورو إيكاردي. وعاد بيريسيتش للتهديف ليسجل هدف الفوز للإنتر برأسية في الدقيقة 87.

وبفوزه، يقفز إنتر ميلانو إلى المركز الخامس بـ33 نقطة مؤقتا في انتظار باقي مباريات الجولة، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 25 نقطة بالمرتبة العاشرة.

ويتصدر يوفنتوس الكالتشو بـ42 نقطة متقدما بأربع نقاط على روما الوصيف، وكلاهما لم يخض بعد مباراته بالجولة.

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