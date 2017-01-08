فاز منتخب كوت ديفوار الأول لكرة القدم على نظيره السويدي 2-1 خلال المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم، الأحد، في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وتقدم المنتخب السويدي بهدف سجله ويلفريد كانون، لاعب منتخب كوت ديفوار، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40، وتعادل سيرجي نجيسان للمنتخب الإيفواري في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يسجل جيوفاني سيو الهدف الثاني في الدقيقة 50.

ويستعد منتخب كوت ديفوار للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا، التي ستقام بالجابون، حيث يلعب المنتخب الإيفواري في المجموعة الثالثة بجوار منتخبات توجو والكونغو والمغرب.

فيما يستعد المنتخب السويدي لاستكمال منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.