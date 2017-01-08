حكى الفنان محمد لطفي، عن طفولته، مؤكدا أنه كان مشاكسا ولديه طاقة زائدة ولكنه تم توظيفها فيما بعد في المكان المناسب حيث قام ببمارسة الرياضة.

وقال النجم الشاب خلال لقائه ببرنامج “ثلاثي ضوضاء الحياة”: “وأنا صغير كنت شقي فاضربت كتير وكان عندي طاقة زيادة بس أتوظفت بدري في الرياضة، عشان كده طلعت شخصية سوية”.