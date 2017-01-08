 Moheet on google
الأحد 8 يناير 2017 05:10 مساءً
روابط سريعة
محمد لطفي يحكي عن طفولته
محمد لطفي

محمد لطفي يحكي عن طفولته

الأحد، 8 يناير 2017 05:35 م

حكى الفنان محمد لطفي، عن طفولته، مؤكدا أنه كان مشاكسا ولديه طاقة زائدة ولكنه تم توظيفها فيما بعد في المكان المناسب حيث قام ببمارسة الرياضة.

وقال النجم الشاب خلال لقائه ببرنامج “ثلاثي ضوضاء الحياة”: “وأنا صغير كنت شقي فاضربت كتير وكان عندي طاقة زيادة بس أتوظفت بدري في الرياضة، عشان كده طلعت شخصية سوية”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3