أكد الدكتور خالد العناني وزير الاثار أن زيارته لمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، تعد الأولى للمحافظة منذ توليه مسئولية حقيبة الآثار، مشيرا إلى أن المحافظة بها عدد من المواقع الأثرية المهمة التي تحتاج إلى مزيد من التطوير والتأهيل بما يتناسب مع أهميتها التاريخية والأثرية.

وقال العناني - فى تصريح اليوم - إنه بحث مع اللواء عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية مدى إمكانية إقامة متحف للمحافظة يضم نتاج حفائر البعثات العاملة بمختلف المواقع الأثرية بها، بما يساهم في تعريف أهالي المحافظة بتاريخ بلدهم ويبقى شاهدا على دورها البارز طيلة التاريخ المصري القديم.

وأشار إلى أنه قام بزيارة موقع تل اليهودية حيث وجه بضرورة التعاون مع المحافظة بشأن زيادة وسائل التأمين بالموقع عن طريق زيادة عدد أفراد الأمن وعمل سور حول المنطقة الأثرية.

ومن جانبه.. أوضح الدكتور أيمن العشماوي رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري أهمية تلك المنطقة فهي تضم مجموعة من المباني والمقابر تعود لعصر الانتقال الثاني منها بقايا حصن من عصر الهكسوس يعتبر هو النموذج الوحيد الباقي في مصر من هذه الفترة بالإضافة إلى عدد من المقابر المنحوتة في الصخر.

وأضاف أن وزير الآثار حرص كذلك على تفقد المخزن المتحفي بالشوبك، والذي اُطلق عليه مؤخرا اسم الدكتور الراحل عبد الحليم نور الدين تكريما له حيث أوصى بإتباع أحدث أساليب حفظ وصيانة الآثار بما يضمن حماية القطع الأثرية المخزنة.

وتابع أن الوزير أنهى جولته بالمحافظة بزيارة موقع تل أتريب، والذي يضم منطقة الحمامات الأثرية من العصر الروماني ومقبرة “بف تشاو آمون” من العصر المتأخر، والذي كان يعمل كاهن أتريب والمسئول عن الحريم الملكي وتم اكتشافها عام 1921، كما ناقش الوزير دراسة نقل الكتل الحجرية المخزنة إلى جوار المقبرة للمتحف المصري الكبير حيث أنها تحمل عدد من النقوش الأثرية المهمة.

كان الدكتور خالد العناني وزير الآثار قد قام اليوم بجولة التفقدية لعدد من المواقع الأثرية بمحافظة القليوبية رافقه فيها اللواء عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية وهاني أبو العزم رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا وأيمن العشماوي رئيس الإدارة المركزية لآثار وجه بحري.