نشر المخرج طارق العريان، مقطع فيديو يجمعه بزوجته الفنانة أصالة في شارع برودواي في نيويورك، وكتب عليه: “مع حبي في إجازة”.

وظهر في الفيديو مدى انخفاض درجة الحرارة من تساقط الثلوج عليهما، وعلقت أصالة في الفيديو قائلة “بعيني التلج يا حياتي” قبل أن تطبع قبلة على وجنة زوجها.