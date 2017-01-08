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أصالة تقبل زوجها وسط ثلوج نيويورك: "بعيني التلج يا حياتي"
أصالة وطارق العريان

أصالة تقبل زوجها وسط ثلوج نيويورك: "بعيني التلج يا حياتي"

الأحد، 8 يناير 2017 05:31 م

نشر المخرج طارق العريان، مقطع فيديو يجمعه بزوجته الفنانة أصالة في شارع برودواي في نيويورك، وكتب عليه: “مع حبي في إجازة”.

وظهر في الفيديو مدى انخفاض درجة الحرارة من تساقط الثلوج عليهما، وعلقت أصالة في الفيديو قائلة “بعيني التلج يا حياتي” قبل أن تطبع قبلة على وجنة زوجها.

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