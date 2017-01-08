بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة الإسكندريةالأحد، 8 يناير 2017 05:26 م
أكد رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردي، أن الأسبوع الجاري يشهد اكتمال بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع طلاب الجامعة الذين يقرب عددهم من 170 ألف طالب في مختلف الفرق الدراسية بالمرحلة الجامعية الأولى.
وأوضح الكردي أن كلية الحقوق شهدت اليوم الأحد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، كما تبدأ غداً أول أيام الامتحانات بكليات الفنون الجميلة وزراعة سابا باشا والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن الامتحانات تسير في جميع الكليات في هدوء واستقرار، ولم تصدر أي شكاوى من صعوبة الامتحانات حتى الآن، موضحا أن امتحانات كليتي التربية الرياضية للبنين والتمريض بدأت 31 ديسمبر، كما بدأت في كليتي التربية والهندسة في 1 يناير، والسياحة وطب الأسنان والزراعة ورياض الأطفال 2 يناير، وكليتي الطب البيطري والتربية الرياضية للبنات 3 يناير، وتنتهي الامتحانات في معظم الكليات في 26 يناير، على أن تستمر في كليتي الحقوق وزراعة سابا باشا إلى 27 يناير الجاري.
من جانبه، أوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور هشام جابر، أن جميع أعضاء هيئة التدريس يتابعون أعمال الامتحانات بمختلف كليات الجامعة، وأن جميع الكنترولات بدأت أعمالها منذ اليوم الأول للامتحانات، حيث يتم تسليم أساتذة المواد أوراق الامتحانات للبدء في أعمال التصحيح عقب انتهاء امتحان كل مادة.
وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أنه لم تبلغ أي كلية عن حدوث أي حالات طارئة خلال أعمال الامتحانات حتى الآن، مؤكدا أن الإدارة الطبية توفر كافة الاحتياطات اللازمة للتعامل مع أي حالة طبية، وأن أعمال تأمين اللجان والمنشآت تعمل على مدار اليوم لضمان تأمين أعمال اللجان والكنترولات.
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