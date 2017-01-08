أعلن البولندي هنري كاسبرزاك ، المدير الفني للمنتخب التونسي، عن تشكيلته التي من المقرر أن تواجه المنتخب الوطني ، وذلك في مباراة ودية، الأحد، ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس أمم أفريقيا 2017، والمقرر أن تبدأ 14 يناير المقبل بالجابون.

وجاءت تشكيلة نسور قرطاج لتضم :

حراسة المرمى: أيمن المثلوثي

خط الدفاع: حمدي النقاز، صيام بن يوسف، محمد اليعقوبي وعلي معلول.

خط الوسط: نعيم سليتي، حمزة لحمر، فرجاني ساسي، يوسف المساكني ووهبي خزري

خط الهجوم: أحمد العكايشي