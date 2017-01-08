أكد إسلام زهران، والد الطفلة فريدة المتداول صور خطبتها على ابن عمها بالقليوبية، أن الصور المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا صحة لكونها حفل خطبة الطفلين مطلقا وإنها كانت مجرد حفلة اجتماعية بمناسبة عيد ميلاد البنت ونجاح الولد بحضور العائلة والأصدقاء.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصري” على شاشة “إم بي سي مصر 2”، اليوم الأحد، إن الورقة المكتوبة على التورتة “أصغر عروسين” هدية من المحل ولم تلفت نظر الحاضرين سوى بعد تداول الصور على الانترنت، وأن الذهب هو هدية من اخيه للبنت وتم الحديث في الأمر كنوع من المداعبة لا أكثر.