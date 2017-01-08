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الأحد 8 يناير 2017 05:00 مساءً
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بث مباشر.. مصر تواجه تونس وديا استعدادا لأمم أفريقيا
Egypt v Tunisia - African Cup of Nations qualifiers

بث مباشر.. مصر تواجه تونس وديا استعدادا لأمم أفريقيا

الأحد، 8 يناير 2017 05:29 م
محيط

يلتقي المنتخب المصري مع نظيره التونسي بعد قليل بمباراة ودية التي ستجمعه بتونس مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة، في لقاء ودي استعداداً لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2017 بالجابون.

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