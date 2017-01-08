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Dmc تعلن عن عرض النسخة الأصلية من مسلسل "جراند أوتيل"
عمرو يوسف ـجراند اوتي‎

Dmc تعلن عن عرض النسخة الأصلية من مسلسل "جراند أوتيل"

الأحد، 8 يناير 2017 05:26 م

طرحت قناة dmc البوستر الأول لمسلسل El hotel de los secretos ، وهو النسخة الأصلية من مسلسل “جراند أوتيل”، والذى عرض العام الماضى، وحاز على إعجاب الجمهور والنقاد، وحصد نسبة كبيرة من المشاهدة،، وحصل على مراكز متقدمة فى استطلاعات الرأى كأفضل مسلسل.

المسلسل من بطولة عمرو يوسف، وأنوشكا، وأمينة خليل، ومحمد ممدوح، ومحمود البزاوى، ودينا الشربينى، وأحمد داود، وندى موسى، وسوسن بدر، ومن تأليف تامر حبيب، وإخراج محمد شاكر خضير، وتدور أحداث المسلسل فى الخمسينيات من القرن الماضى، حيث يبدأ “على” فى البحث وراء اختفاء شقيقته المريب، والتى كانت تعمل خادمة فى فندق “جراند أوتيل” بأسوان.

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