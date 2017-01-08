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تشكيل المنتخب المصري أمام نظيره التونسي.. مفاجآت في التشكيل
منتخب مصر‎

تشكيل المنتخب المصري أمام نظيره التونسي.. مفاجآت في التشكيل

الأحد، 8 يناير 2017 05:22 م
محيط - أحمد عبد الخالق

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر عن تشكيل الفراعنة في المباراة الودية التي ستجمعه بتونس مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة، في لقاء ودي استعداداً لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2017 بالجابون.

ويتواجد على دكة البدلاء عصام الحضرى وأحمد الشناوى ومحمد صلاح وأحمد المحمدى وعمر جابر وعبد الله السعيد ومروان محسن ومحمد عبد الشافى ومحمود كهربا وأحمد دويدار وأحمد حجازى وإبراهيم صلاح.

بينما خرج الرباعى محمد إبراهيم وحماده طلبة ومحمد عواد وأحمد جمعة من التشكيل الأساسى.

ويتكون تشكيل منتخب مصر من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: كريم حافظ - سعد سمير - علي جبر - أحمد فتحي.

خط الوسط الدفاعي: محمد النني - طارق حامد.

خط الوسط الهجومي: عمرو وردة - محمود حسن “تريزيجيه” - رمضان صبحي.

المهاجم: أحمد حسن “كوكا”.

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