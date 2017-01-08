منشق يكشف صراعا نسائيا حول زعيم كوريا الشمالية

بعيدا عن الأضواء في كوريا الشمالية، التي يتصدرها الزعيم كيم جونغ أون، تدور حرب في الخفاء بين زوجته وأخته، في محاولة لبسط السلطة والمشاركة في اتخاذ القرار، وهي حرب ...