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الأحد 8 يناير 2017 05:00 مساءً
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الاثنين.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس الشرقية
طلاب ـ امتحانات‎

الاثنين.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس الشرقية

الأحد، 8 يناير 2017 05:02 م
محيط: متابعات

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع سنوات النقل بالمراحل التعليمية المختلفة في مدارس محافظة الشرقية، غدا الاثنين، حيث تم إعداد اللجان وتزويدها بالإضاءة الكافية لتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحان كما تم طباعة الأسئلة بكل إدارة تعليمية لضمان السرية التامة لها.

وقالت فريدة مجاهد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، إن ماراثون الامتحانات سوف ينطلق في الصفوف الثاني والثالث والرابع والخامس الابتدائي والصفين الأول والثاني الإعدادي العام والمهني وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي العام والفني.

وأضافت :”تم التأكيد على واضعي الأسئلة بأن تكون الامتحانات من المنهج الدراسي الذي تم تدريسه للطلاب وألا تحتوى على أسئلة ذات أبعاد سياسية أو غامضة”، مشيرة إلى أن الامتحانات ستعقد في الفترة الصباحية كما تم وضع جداول مستقلة لمدارس الفصل الواحد والتربية الخاصة.

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