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رفع حالة التأهب القصوي بسبب سوء الأحوال الجوية
الطقس ـ اﻻرصاد‎

رفع حالة التأهب القصوي بسبب سوء الأحوال الجوية

الأحد، 8 يناير 2017 05:50 م

أعلن مدير هيئة الإسعاف بكفر الشيخ الدكتور أحمد الجنزورى اليوم /الأحد/ رفع حالة التأهب القصوى بجميع نقاط الإسعاف التابعة للهيئة بنطاق المحافظة، نظرا لسوء الأحوال الجوية ووقوع عدد من الحوادث علي الطرق العامة والفرعية .

وأكد الدكتور الجنزوري أن غرفة العمليات الرئيسية بها 7 خطوط علي رقم (123)، علاوة على وجود خط اتصال مباشر استراتيجي تنسيقي بين إسعاف كفر الشيخ والنجدة من أجل سرعة الإستجابة للبلاغات.

وأشار إلى انتشار سيارات الهيئة على الطرق العامة والسريعة وبالقرب من المستشفيات بنطاق مراكز ومدن المحافظة تحسبا لاحتياجات إدارات تلك المستشفيات فى نقل وتحويل الحالات لمستشفيات أخرى، موضحا أن الهيئة أطلقت تحذيرات للسائقين فى ظل سوء حالة الجو التي تمر بها المحافظة.

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