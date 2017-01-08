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مفاجأت "سارة" تخص المياه في مصر
نهر النيل‎

مفاجأت "سارة" تخص المياه في مصر

الأحد، 8 يناير 2017 05:22 م
كتب - عبد الرحمن دياب

قال الدكتور علاء النهري، رئيس المركز الاقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن مصر لديها كميات وفيرة من المياه وخاصة الجوفية التي تتواجد في الصحراء الغربية، وأن جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة انتهى من دراسة طبيعة الأرض المقرر زراعتها بالمياه الجوفية وهي 362 ألف فدان على محور طريق الضبعة وهي منطقة واعدة.

وأوضح خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على شاشة “صدى البلد”، اليوم الأحد، أن هناك معدل ضخ عالي جدا في الصحراء الغربية، حيث طلمبة غاطسة 75 حصان يمكنها استخراج 120 متر مكعب في الساعة والشركات الأقوى يمكنها الوصول إلى 250 متر في الساعة، وأن المياه على عميق من 50: 140 متر.

وأشار إلى أن بعض الأهالي وضعوا ايديهم على الأراضي هناك والمزروعة زراعات تصدير، وتم إبلاغ الجهات المسئولة عنهم للتعامل معهم او تقنين اوضاعهم.

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