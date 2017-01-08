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واشنطن سترسل 300 من مشاة البحرية إلى أفغانستان
اسطول الحرية

واشنطن سترسل 300 من مشاة البحرية إلى أفغانستان

الأحد، 8 يناير 2017 04:50 م

قال المتحدث باسم بعثة الولايات المتحدة في أفغانستان بيل سالفين، إن بلاده سترسل نحو 300 من مشاة البحرية إلى إقليم هلمند جنوبي أفغانستان؛ لتدريب وتقديم المشورة ومساعدة القوات الأفغانية التي تعمل على طرد متمردي طالبان من المنطقة.

وأوضح المتحدث - في تصريح نقلته شبكة (إية بي سي) الإخبارية الأمريكية، اليوم الأحد - أن مشاة البحرية سيبدأون في الانتشار على الأراضي الأفغانية خلال العام الجاري، وسيظلون في الإقليم لمدة 9 أشهر.

واختتمت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي رسميا مهمتهما القتالية في أفغانستان في نهاية عام 2014، ولكن يبقى آلاف الجنود في البلاد، حيث يقومون بتدريب ومساعدة القوات الأفغانية وتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب.

ويأتي قرار قوات مشاة البحرية الأمريكية بنشر قوات إضافية في هلمند في وقت تشهد فيه الولاية معارك محتدمة في الأشهر الأخيرة، حيث تحاول حركة طالبان السيطرة على المناطق الاستراتيجية بها.

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