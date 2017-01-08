قناة السويس توقع اتفاقًا لتأجير المعدياتالأحد، 8 يناير 2017 04:45 م
شهد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس اليوم الأحد توقيع اتفاق لتأجير إحدى المعديات التابعة للهيئة لصالح شركة قناة السويس للحاويات بمنطقة شرق التفريعة ببورسعيد.
وقال رئيس الهيئة - في بيان له اليوم - إن بنود العقد تتضمن تأجير (معدية الركاب 1) إحدى المعديات المملوكة للهيئة لصالح شركة قناة السويس للحاويات لنقل عمال وموظفي الشركة من وإلى شرق التفريعة وغربها لمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد باتفاق الطرفين بقيمة 2000 دولار يوميا بواقع 20 رحلة في اليوم على أن يتم حساب قيمة الرحلات الإضافية بعد المعدل المتفق عليه بـ 120 دولارا للرحلة الواحدة.
ورحب مميش بالتعاون المثمر مع شركة قناة السويس للحاويات التي تعد جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد القومي المصري ، حيث تنعكس أية إضافة بها بشكل مباشر على الاقتصاد باعتبارها شريكا في التنمية .. مؤكدا حرص الهيئة على تسهيل حركة العاملين بشركة قناة السويس للحاويات.
وقال إن الهيئة تسعى لتنويع مصادر دخلها وعدم الاقتصارعلى تحصيل رسوم العبور فقط وذلك من خلال تبني مجموعة من المشروعات الاقتصادية وهو ما سيتم الإعلان عنه في القريب العاجل.
وقد أناب الفريق مهاب مميش ، المهندس السيد أبوالفتوح مدير إدارة الترسانات بالهيئة لتوقيع الاتفاق عن الهيئة فيما وقع عن شركة قناة السويس للحاويات مديرها العام يان باوزه.
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