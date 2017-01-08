أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، أن قانون الخدمة المدنية يمثل إطار تشريعي مهم جدًا لتفعيل خطط الإصلاح الإداري، مشيرًا إلى أن الدولة مهتمة بالتدريب ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأضاف في مؤتمر صحفي مذاع على شاشة “إكسترا نيوز”، أنهم يبحثون جعل موازنة التدريب الإداري تبلغ 1% من موازنة الأجور، بما يعادل 2 مليار جنيه.