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الدولة تبحث جعل موازنة التدريب الإداري 2 مليار جنيه
اشرف العربي وزير التخطيط‎

الدولة تبحث جعل موازنة التدريب الإداري 2 مليار جنيه

الأحد، 8 يناير 2017 04:47 م
كتب - متابعات

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، أن قانون الخدمة المدنية يمثل إطار تشريعي مهم جدًا لتفعيل خطط الإصلاح الإداري، مشيرًا إلى أن الدولة مهتمة بالتدريب ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأضاف في مؤتمر صحفي مذاع على شاشة “إكسترا نيوز”، أنهم يبحثون جعل موازنة التدريب الإداري تبلغ 1% من موازنة الأجور، بما يعادل 2 مليار جنيه.

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