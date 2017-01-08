قال الكاتب الصحفي والمتخصص في الملف الزراعي، أحمد حامد، إن زيارة وزير الزراعة اللبناني، غازي زعيتر، للقاهرة جاءت لبحث زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة في مجالي تصدير الحاصلات الزراعية والتصنيع الزراعي بين البلدين.

وأوضح حامد خلال مداخلة لبرنامج “السوق” على فضائية “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي حسن فودة، أن الزيارة ستسغرق ثلاثة أيام، وأن الوفد يضم مجموعة من رجال الأعمال خاصة في مجال استيراد وتصدير المنتجات الزراعية، مؤكدا أن الزيارة تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري في مجال الحاصلات الزراعية بين البلدين.

وأضاف حامد أن “زعيتر” سيلتقي برئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات الزراعية المصرية لبحث سبل زيادة التعاون وفتح أسواق جديدة في مجال التصنيع والحاصلات الزراعية، مشيرا إلى أن البلدين تربطهما علاقة تاريخية وطيدة على كافة الأصعدة، من بينها التعاون في مجال الزراعة، إذ تستورد مصر بالأخص التفاح والكمثرى، في حين تسورد لبنان البطاطس والبصل والثوم.

وأكد حامد أن هناك تبادل وتعاون بين البلدين في تقنيات وفنيّات مجال “الحجر الزراعي”، لافتا أن القاهرة أبدت استعدادها لتقديم الدعم الفني والمعنوي لبيروت في عدة مجالات زراعية على رأسها “الحجر الزراعي” نظرا لامتلاك مصر لتقنيات عالية في هذا المجال.