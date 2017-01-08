"الحكومة في الصحافة المصرية" .. جديد الهيئة العامة للاستعلاماتالأحد، 8 يناير 2017 05:38 م
استحدثت الهيئة العامة للاستعلامات إصدار نشرة صحفية جديدة ترصد من خلالها كافة الاّراء وردود الأفعال الصادرة بالصحافة المصرية وتناولها لأداء حكومة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بما لها وما عليها، بعنوان، “حكومة شريف اسماعيل في الصحافة المصرية”، وذلك بهدف التعرف علي كافة الاّراء الداعمة والمعارضة لأداء الحكومة مما يتيح التعرف علي الجهود الحكومية المتواصلة لتحسين سبل المعيشة في كافة المجالات والدفع بأطر الاقتصاد المصري وما يتعلق به من جهود التنمية وتشجيع الاستثمارات، وايضا تجنب الإجراءات السلبية والأخطاء التي تم اكتشافها خلال هذه الجهود وإمكانية تصويبها وتلافيها مستقبلا .
ورصدت نشرة الهيئة العامة للاستعلامات، بعددها الصادر اليوم “الأحد” عدة نقاط مختلفة ومتفاوتة تناولتها عدد من المقالات والموضوعات لابرز الكتاب والصحفيين بهذه الصحف وتمحورت في إلقاء الضوء علي الجهود الحكومية من جانب والانتقادات الموجهة للحكومة من جانب اخر بشأن عدد من القضايا الهامة ابرزها، حركة الأسعار وضبط الاسواق، وتداعيات القرارات الاقتصادية، وما يثار عن التعديلات الوزارية وغيرها من الموضوعات التي تمس عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والاجتماعية .
وأشارت النشرة الي العديد من الموضوعات حيث ركزت عدد من المقالات بصحيفة (الاهرام) حول النجاحات التي تحققت في ملف مكافحة الفساد واستئصاله من كل الأماكن فى مصر، فيما اشارت صحيفة (الجمهورية) الي ما تردد عن التغييرات الوزارية واجراءات التقشف الحكومي، بينما ركزت صحيفة (المساء) علي مناشدات المواطنين من أجل مراقبة الأسواق والوقوف الى جانبهم وإنقاذهم من التجار من معدومى الضمير الذين أصبح كل همهم الكسب السريع على حساب أرواح الناس.
كما تطرقت نشرة الهيئة العامة للاستعلامات الي ما جاء بصحيفة ( الوفد): من إلقاء الضوء علي مشروع قانون الإفلاس وتشجيع الاستثمارات، وتطمين المستثمرين بمناخ الاستثمار، اضافة ما يتعلق باجراءات تفعيل الأجهزة الرقابية المختصة التي لها علاقة بتوفير السلع وضبط الأسواق، وما ركزت عليه صحيفة ( المصرى اليوم) من اداء الوزراء وتفاعلهم مع الشارع المصري، وما تطرقت اليه صحيفة ( الشروق) من اجراءات محاربة التطرف والإرهاب، وما اشارت اليه صحيفة ( الوطن) من اجراءات الحكومة فى مجال الإصلاح الاقتصادى، والحرب علي الاٍرهاب والتي يجب ان تتزامن مع الارتقاء بوعي المواطنين، وما ركزت عليه صحيفة (اليوم السابع) من ضرورة إشعار المواطنين بصحة ما يطرحه المسؤولين عن التحسن الاقتصادى، وهو ما تناغم مع ذكرته صحيفة (الأهرام المسائي) من قيام الحكومة بنفي الشائعات التي تطلقها مجموعات وصفتها الصحيفة بالمجموعات التافهة.
كما أبرزت النشرة الي عدد من المقالات منها ما جاء بصحيفة (الجمهورية) جول كفاءة اجهزة الشرطة في سرعة ضبط الجناة، وما جاء بصحيفة ( الشروق) من أهمية وضع استراتيجية جديدة عاجلة للتعليم فى مصر تعتمد على التفكير والتأمل والتجربة والبحث العلمي والتفكير العملى والنقدى، وما تناغم مع مقالات نشر بصحيفة ( الوطن) من آلية تطوير التعليم بالجامعات، ومن جانب اخر ما أبرزته مقالات بصحيفة (الأهرام ) بدعم وتشجيع السياحة وكيفية الترويج لتوافر الأمن في مصر خاصة بالمناطق السياحية كالغردقة، اضافة لما ركز عليه مقال بصحيفة ( الأخبار) من إن مصر تشهد ثورة حقيقية في إنشاء الطرق والموانئ والمطارات وتأمين كل هذه المنافذ بما يساهم في عودة السياحة الوافدة، وما تضمنه مقال بصحيفة ( الوفد) من الأحوال الداخلية المتوترة داخل لجان تسيير الأعمال للغرف والاتحاد بالقطاع السياحي، وايضا ما جاء بموضوع داخل مجلة ( أكتوبر) عن انضباط حركة المرور والزحام وتأثيره بشكل أو بآخر على حركة السياحة .
كما تطرقت النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات الي مقال بصحيفة ( الوفد) حول ما وصفته الصحيفة بالثورة على السياسة الزراعية الحالية، ومن جانب اخر ما جاء بمقال في نفس الصحيفة حول جهود الدولة لتكثيف الرقابة حول ما يحدث داخل دور الأيتام والمسنين وإيجاد آلية جديدة للاستعانة بجهات متخصصة فى التربية والتأهيل الفكري.
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