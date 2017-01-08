أعلن محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم إطلاق خدمة “واتس آب” باسم إدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان عام المحافظة على رقم (01153618161) لتلقي شكاوى المواطنين الجادة والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم فيما يتعلق بمسارات وخطط التطوير والتنمية بالمحافظة.

وقال المحافظ - في تصريح اليوم الأحد - إن إطلاق الخدمة يهدف إلى فتح قنوات اتصال حقيقية بين المواطن والأجهزة التنفيذية تضمن تبادل الرؤى والتوجهات بشكل حقيقي واستعراض المشكلات التي يعاني منها المواطنون والعمل على حلها في أسرع وقت والدعوة للمشاركة الإيجابية الفاعلة للمواطنين من أجل رؤية مشتركة بين الدولة والمجتمع.

وأشار إلى أن المحافظة حريصة على فتح العديد من قنوات الاتصال مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم والشكاوى والمقترحات من خلال استقبال المواطنين بديوان عام المحافظة أو التواصل عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج وصفحة “سوهاج الواقع والحلم” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وأخيرا إطلاق خدمة “واتس آب”.