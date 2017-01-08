السلام عليكم أستاذة عواطف قرأت إجابتك على سؤال أحد الأخوة وهو يشرح فيها شعوره تجاه زوجته التي لم تكن كما يريد من المظهر الحسن والجسم المثير ولكن عندي تعليق واستفسار وأرجو أن أجد ردا منك لأنه يهمني جدا ردك وتقييمك ، أولا: أستاذة عواطف أنا أتفق معك في جانب كبير جدا من إجابتك وأختلف معك في جانب أظن أنه بسيطـ ، والله أعلم هل أنا مصيب أم مخطئ لأنني لست على إلمام واسع بالمسائل الفقهية الشرعية التي تخص هذا الباب .

الذي أريد الاستفسار عليه هو هل لو أن الأخ تيقن أن زوجته ليست جميلة وليست كما يريد هل لو طلقها بسبب هذا الأمر هل هو أثم من الناحية الشرعية أم لا ؟

لأنني أنا أعاني من نفس هذا الأمر وهذا الأمر يعاني منه الرجل كثير وخاصة في هذا الزمن زمن الشهوات والفتن والإغراء ، زوجتي بصراحة كثيرة الشعر وخاصة من جهة الارداف والظهر والافخاذ والسيقان وليست على بياض ونعومه ويوجد بها علامات سوداء كثيرا في الوسط والركب وهذا الامر أنا أتألم منه كثيرا والله المستعان وليست أيضا رشيقة بل تعاني من الضخامة والسمنه ، أنا أظن والله أعلم أن ردك كان على الاخ بهذا الشكل لانك إمرأة ولو كان السؤال قد عُرض على شيخ رجل لكان عنده كلام أخر لانه يعرف شعور الرجال ويعلم ان الرجل اذا فارق زوجته ولم يصبر على فقدانها للحسن والجمال المعقول الذي تملكه اي انثى ليس اثم وليس ظلم كما ذكرتي انتي في اجابتك ,,,انا اعتبر ان حثك للاخ على الصبر والرضى شيء وقولك له انه ظالم شيء اخر ، ممكن الاخ يصبر ولكن لو فارق زوجته ليس ظالم …..ارجو الرد وبارك الله فيك

محيي - مصر

بارك اله فيك أخي الكريم ، من قال ذلك أنت محق طبعا في كل ما تقوله وتطلبه ، ومثلما تطلب المرأة في الرجل ان يكون وسيماً نظيفاً ذا مال وفير ينفق عليها بسخاء ويدلله كل وقت وحين

كذلك من حق الرجل ان تكون زوجته علي الأقل نظيفة مقبولة الشكل حسنة المظهر وهي امور كلها في استطاعة النساء إلا القليل منهن ممن لا تهتم بمظهرها او نظافتها الشخصية ، ولا تعرف حق الرجل في ان يراها جميلة نظيفة ومتألقة مهما كانت عيوبها

لان الجمال الآن صار ميسورا وغير مكلف ومتاح للجميع من كل المستويات والأعمار لم يعد قاصر علي فئة بعينها او ماكن بذاته

لكن المشكلة في ان الرسالة التي تتحدث عنها كان الزوج يشكو عيوب زوجته ويحلم بزوجة تفوق نجمات نراهم علي الفضائيات

أنا هنا اتحدث عن الجمال العادي العام والشائع وليس علي الجمال المنحوت المنمق والمرسوم والمصطنع من أوله لآخره ومفيهوش غلطة

وهذا أظنه غير متاح للكل لكنه متاح لمن ينفق بسخاء ويمتلك الكثير

وانا اتحدث في العام والمطلق ولا اظن عامة الرجال أو النساء يملكن ما يجعل لهن جمال نانسي او قوام هيفا أو رونق نجمات هوليود

لكن الجميع يملكن ادوات النظافة والعطور البسيطة والملابس النظيفة

كل زوجة واجب عليها أن تبدو لزوجها في احسن حال واجمله

وإلا فمن حقه أن يبحث عن ضالته مع زوجة اخري ، لأنه أسوأ شيء أن ينفر الزوج من زوجته كون شكلها مقزز او انها مهملة وغير نظيفة ولا تهتم ينظافتها الشخصية ، لأنها في هذه الحالة بصراحة لا تستحق ان تكون زوجة لرجل والعقاب المناسب لها أن يتركها ويهجها ويتزوج عليها ، لان النظافة طبع فطري لا يكتسب ولا يتعلم وهناك نوعيات من النساء لا يعرفن ما هي اصول النظافة ولا أساليبها ، هؤلاء في الحقيقة نكبة علي أزواجهن

والموضوع مالوش علاقة بالرضا او السخط ، ومالوش علاقة بالظلم أو غيره لان مثل هؤلاء النسوة يظلمن انفسهن ويستاهلوا في الحقيقة أن يتزوج ازواجهن عليهن

أرجو أن تكون الرؤية قد وضحت هناك فارق بين أن تكون المرأة غير جميلة لكنها تتزين وتتجمل وتتأنق ولا تبذل جهدا لتبدو رائعة ، وبين امرأة هي في ذاتها مقززة لا تعي الكثير عن أبسط معاني النظافة والاغتسال والاستحمام والتجمل