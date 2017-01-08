كشفت الشركة الجديدة المالكة لنوكيا عن أول هواتفها الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد بهدف منافسة اللاعبين البارزين في هذه السوق وعلى رأسهم أبل وسامسونج.

وكانت شركة HMD Global حصلت على حقوق إطلاق هواتف ذكية تحمل علامة نوكيا التجارية بعد فك الارتباط بين مايكروسوفت ونوكيا في قطاع الأجهزة الجوالة.

الهاتف الجديد يحمل اسم “نوكيا 6” وهو متوافق مع شبكات الاتصال من الجيل الرابع ويعتمد على الإصدار “نوغات” من نظام التشغيل أندرويد، طبقا لما ورد بموقع “سكاي نيوز العربية”.

يأتي جهاز نوكيا الجديد بشاشة من قياس 5.5 بوصة عالية الوضوح، وكاميرا خلفية بدقة 16 ميجابيكسل وأخرى أمامية بدقة أقل، وهو يعتمد على معالج كوالكوم “سناب دراجون 430” بذاكرة مؤقتة بسعة 4 غيغابايت وسعة تخزين 64 جيجابايت.

وقالت الشركة في بيان صحفي أنها ستطلق هاتف “نوكيا 6” في الصين أولا، وسيبدأ سعره بحوالي 250 دولارا .

وهيمنت نوكيا في وقت سابق على صناعة الهواتف الجوالة لكنها تخلفت عن ركب التحول للهواتف الذكية ثم اختارت نظام التشغيل ويندوز لمايكروسوفت لهواتفها الذكية التي حملت اسم لوميا.

وفي ديسمبر اشترت HMD Global أنشطة الهواتف العادية من نوكيا وأبرمت صفقة حصلت بموجبها على ترخيص المستخدم الوحيد للعلامة التجارية لنوكيا لجميع الهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحي لعشر سنوات مقبلة.

وتسعى نوكيا إلى استعادة موطئ قدم لها في سوق الهواتف الذكية بعد أن أصبحت، إلى حد بعيد، خارج السوق التي تسيطر عليها هواتف آي فون من أبل وأجهزة سامسونج الجوالة بالإضافة إلى الهواتف الأخرى التي تعتمد على نظام أندرويد.