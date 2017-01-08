كيف تحصل على إنترنت مجاني عن طريق فيس بوك؟الأحد، 8 يناير 2017 03:53 م
يفضل أكثر المستخدمين الاعتماد على شبكات “واي فاي” التي توفر اتصالا مجانيا بالإنترنت، على استخدام باقات البيانات “Data Packages” التي توفرها شركات الاتصالات مقابل اشتراكات شهرية مدفوعة.
وغالبا ما يلجأ هؤلاء المستخدمون، عندما يكونون في أماكن عامة، إلى البحث عن تلك الشبكات المجانية وهي عملية ليست سهلة.
ولتبسيط هذا البحث قدم موقع فيسبوك خلال الأيام الماضية أداة مجانية للبحث عن شبكات “واي فاي” المجانية في المواقع القريبة من مكان المستخدم.
تتوفر هذه الأداة عبر تطبيق فيس بوك المخصص لأجهزة iOS، وهي تحتاج لاتصال بالإنترنت لكي تعمل، وهنا يمكن الاعتماد على باقات البيانات بشكل محدود إلى حين العثور على شبكة “واي فاي” مجانية والاتصال بها لتوفير المبالغ التي تكلفها باقات البيانات.
كيفية الاستخدام
عند فتح تطبيق فيس بوك عبر آي فون أو آي باد، اضغط على الزر الموجود في الأسفل أقصى يمين الشاشة وهو على شكل ثلاثة خطوط أفقية متوازية.
عندها تظهر مجموعة من الخيارات، وتحت قائمة Explore أو “استكشاف” تظهر الأداة المطلوبة وتحمل اسم “Find Wi-Fi”.
الأداة متوفرة على أجهزة آيفون
قم بالضغط على تلك الأداة، فتظهر خريطة تشير إلى موقعك بنقطة زرقاء، ومواقع شبكات “واي فاي” المجانية على شكل نقاط حمراء.
وعند الضغط على أي من تلك النقاط الحمراء، تظهر تفاصيل شبكة “واي فاي” المجانية، مثل مكان وجودها والوقت الذي تصبح فيه متوفرة والساعة التي تغلق فيها.
والأهم من ذلك أن هذه الأداة في فيسبوك تتيح للمستخدم إرشادات الوصول مواقع تلك الشبكات المجانية عبر برنامج الخرائط كما هو الحال في Google Maps.
ولا تقتصر الأداة على البحث عن شبكات “واي فاي” المجانية القريبة منك، بل يمكنها العثور على شبكات مجانية في أي مكان تقوم بتحديده على الخريطة، وهي ميزة مفيدة إن كنت بحاجة إلى زيارة مكان ما وترغب في التأكد إن كان هناك اتصال مجاني بالإنترنت.
لا بد من الإشارة إلى أن تلك الأداة تحتاج لكل تعمل إلى تمكين فيسبوك من التعرف على موقعك.
ويمكن ذلك في أجهزة iOS عبر التوجه إلى إعدادات ثم خيارات الخصوصية ثم خدمات المواقع، من ثم الضغط على تطبيق Facebook وتفعيل الخيار Always أو دائما، بما يعني السماح لتطبيق فيسبوك بمعرفة موقعك دائما.
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