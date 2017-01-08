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وكيل "سياحة البرلمان": إشغالات فنادق البحر الأحمر بالكريسماس لم تتعد 35%
منتجعات سياحية في البحر الاحمر

وكيل "سياحة البرلمان": إشغالات فنادق البحر الأحمر بالكريسماس لم تتعد 35%

الأحد، 8 يناير 2017 03:54 م

قال النائب محمد عبدالمقصود وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب: إن الحركة السياحية في محافظة البحر الأحمر خلال أعياد الكريسماس انخفضت بشدة لدرجة لا تتعدى ٣٥%‏، بخلاف الأرقام المعلنة رسميا.

وأضاف عبد المقصود في تصريحات صحفية، أن إعلان أرقام غير صحيحة بهدف الترويج لقيادات القطاع لا يخدم مصر، موضحا أن نحو ٤٧ فندقا أغلقت أبوابها بشكل جزئي وكلي، ما يقلل من نسبة الإشغالات في محافظة اعتادت أن تسجل أكثر من ٩٠٪‏ في هذا الموسم من كل عام.

وأكد نائب البحر الأحمر أن إشغالات فنادق الخمس نجوم يوم ٢٥ ديسمبر الماضي بالغردقة كان ٥٣٪‏ بواقع ٦٤١٨ سائحا منهم ٢٦٤٠ مصريا، وفنادق الأربعة نجوم ٣٢٪‏ بواقع ٦٣١٧ سائحا منهم ١٠٢٢ مصريا، ونفس الحال بالنسبة لباقي التصنيفات، وفي ظل إغلاق العديد من الفنادق لانحسار الحركة.

كان عبدالمقصود تقدم بطلب إحاطة لوزير السياحة بسبب استمرار ضعف الحركة السياحية في محافظة البحر الأحمر رغم ما يقال عن وضع المحافظة بالخطط الترويجية والحملة الدولية في أوروبا وكل الأسواق المستهدفة.

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