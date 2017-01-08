دراسة تربط بين الزواج ونسبة الإصابة بكسور الحوضالأحد، 8 يناير 2017 03:47 م
أظهرت دراسة في إسبانيا أن احتمال إصابة المسنين بكسور الحوض يقل إذا ما كانوا متزوجين أو على علاقة مع شخص آخر، حيث ربطت العامل النفسي المستقر بحالة التركيز التي تقي من السقوط.
وأشارت الدراسة التي نشرت في دورية ماتوريتاس الطبيبة إلى أن الرجال المتزوجين أو الذين يقيمون علاقة، كانت نسبة الإصابة لديهم بكسور الحوض أقل 50 في المئة ممن يعيشون بمفردهم في حين بلغت النسبة 30 في المئة لدى النساء المتزوجات أو اللواتي يعشن مع شخص آخر.
وقادت فريق البحث الطبيبة إلينا لوبو من دائرة الطب الوقائي والصحة العامة في جامعة سرقسطة في إسبانيا.
وحللت لوبو وفريقها التاريخ الطبي والنفسي لأشخاص يتخطون 55 عاما في سرقسطة بلغ عددهم 4803 بينهم من عانى كسورا في الحوض.
وأشارت الدراسة إلى أن معدل الأعمار في الدراسة 73 عاما.
وبالنسبة إلى النساء في الدراسة، فإن الأمية زادت نسبة الكسور في الحوض حوالي 50 في المئة كما زادها الاكتئاب بنحو 44 في المئة، في حين أن التدخين زاد النسبة لدى الرجال بمعدل الضعف ووصلت النسبة إلى ثلاثة أمثالها في حال وجود إعاقة.
وتعزز الدراسة الإسبانية ما العديد من الدراسات الأخرى ومنها ما أجرته دورية أوكسفورد جورنال على المسنين في أستراليا، حيث أظهرت أن العامل النفسي له أثر كبير في تجنب سقوط المسنين وبالتالي تعرضهم لكسور في الحوض.
وأوضحت الدراسة أن الزواج أو الوجود مع شريك يحسن كثيرا من الحالة النفسية وبالتالي من التركيز العقلي الذي يمنع الشرود وعدم أخذ الحيطة في المشي.
-
بعد توصيات المفوضين.. فرغلي: "بانتظار حكم نهائي" لصالح أصحاب المعاشات
أوضح البدري فرغلي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات، مشيرا الى أن اصحاب المعاشات الان أثناء وجودهم فى الخدمة كانوا يتقاضون خمس علاوات اجتماعية وعند خروجهم للمعاش تم نزعها ...Sun, 08 Jan 2017 12:09:50 GMT
-
حسن الرداد لن يقع في غرام زوجته إيمي سمير غانم دراميا
يجمع مسلسل “نوح”، لأول مرة بعد الزواج، الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم، لكن المثير أن الفنانين لن تجمعهما قصة حب كما اعتادا في أعمالهما الفنية السابقة. ...Sun, 08 Jan 2017 11:13:22 GMT
-
التموين : بدء استلام قصب السكر من المزارعين في مصانع السكر بالصعيد
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد أن مصانع سكر الصعيد بدأت في استلام قصب السكر من المزارعين ؛ بعد الاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب والمزارعين علي ...Sun, 08 Jan 2017 12:41:54 GMT
-
وفد رجال أعمال أمريكي يتعرف على فرص الاستثمار بمحور قناة السويس
زار وفد من رجال الأعمال الأمريكيين برئاسة جاك ويلر، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى زيارة هى الأولى من نوعها، لبحث سبل التعاون والتعرف على الفرص الاستثمارية ...Sun, 08 Jan 2017 11:41:46 GMT
-
أبطال "اختيار إجباري" يروجون للمسلسل قبل أيام من عرضه
بدأ أبطال مسلسل “اختيار إجباري” في حملة دعاية له، قبل أيام من عرضه على شاشة التلفزيون. وشارك الفنان كريم فهمي بصورة، عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”، ...Sun, 08 Jan 2017 11:13:22 GMT
-
دبلوماسي سابق: يجب استغلال كرة القدم لتعزيز العلاقات بين مصر وغانا
أكد السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد السابق بمنظمة الوحدة الأفريقية، أن مصر وغانا تتمتعان علاقات قوية قديمة وحديثة وكل منهما يحترم استقلال الأخر. وأشار حجاج ...Sun, 08 Jan 2017 11:13:22 GMT
-
شاهد..كيف خدع منفذ هجوم الملهى الليلى فى إسطنبول الشرطة التركية؟!!
كشف مقطع فيديو، سجلته إحدى كاميرات المراقبة فى موقع حادث الملهى الليلى الإرهابي، الذى وقع ليلة رأس السنة بمدينة أسطنبول، لحظة خداع منفذ الهجوم لأحد دوريات الشرطة ...Sun, 08 Jan 2017 11:13:22 GMT
-
وزارة الداخلية تكشف معدلات الأمن الجنائي خلال 2016Sun, 08 Jan 2017 10:25:07 GMT
-
مطالبات بالإفراج عن "عاكف" المرشد السابق للإخوان المسلمين
أطلقت أسرة محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق لجماعة “الإخوان المسلمين”، اليوم اﻷحد ، حملة تدوين للمطالبة بالإفراج الصحي عنه، مؤكدة “تدهور صحته بشكل أصبح يهدد ...Sun, 08 Jan 2017 09:36:47 GMT