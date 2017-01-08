نشرت الفنانة شيرين رضا فيديو لابنة زوجها السابق الفنان الكبير عمرو دياب “جنا” أثناء قيامها بأحد الاغنيات التي قامت بتأليفها وتلحينه باللغة الانجيليزية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت شيرين على الفيديو قائلة :” جنا ابنتي الجميلة .. كم انا فخورة بيكي”.

وكانت والدة جنا، زينة عاشور، قامت منذ بضعه أيام بنشر فيديو ابنتها وأعربت ايضًا عن فخرها بها.