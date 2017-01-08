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الجيش الفرنسي يعزز الدفاعات للتصدي للقرصنة الإلكترونية
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الجيش الفرنسي يعزز الدفاعات للتصدي للقرصنة الإلكترونية

الأحد، 8 يناير 2017 03:41 م

قال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان الأحد إن فرنسا أقل عرضة من الولايات المتحدة للهجمات الإلكترونية من دول أجنبية وإن الجيش الفرنسي سيعزز موارده للتصدي لهذه الهجمات.

وفي مقابلة مع صحيفة لو جورنال دو ديمانش الفرنسية الأسبوعية قال لو دريان إن هناك خطرا حقيقيا بوقوع هجمات إلكترونية على البنية الأساسية المدنية الفرنسية مثل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والنقل بالإضافة إلى هجمات ضد الديمقراطية ووسائل الإعلام الفرنسية.

وقالت وكالات المخابرات الأميركية في تقرير نُشر الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أصدر توجيهات بشن حملة إلكترونية لمساعدة فرص نجاح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات من خلال تشويه صورة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وسئل لو دريان عما إذا كانت فرنسا بمنأى عن مثل هذه الهجمات فقال” بالطبع لا يجب ألا نكون ساذجين.”

وستُجري فرنسا انتخابات رئاسية في نيسان ومايو وقال المرشح المحافظ البارز فرانسوا فيون إنه يريد تحسين العلاقات مع روسيا وأشاد به بوتن.

وتؤيد أيضا مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان تعزيز العلاقات مع روسيا.

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