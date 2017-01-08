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محمد إمام: الزعيم الأعلى أجرًا في الوطن العربي كله
محمد امام

محمد إمام: الزعيم الأعلى أجرًا في الوطن العربي كله

الأحد، 8 يناير 2017 03:42 م

علق الفنان محمد إمام على أحد الأخبار المنشورة عن المقارنة بين أجره وأجر والده الفنان الكبير عادل إمام، حيث علق مازحًا «لا مش أوي كدا الزعيم الأعلي أجرا في الوطن العربي كله».

وفي سياق آخر يخوض محمد إمام السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “لمعي قطط” أما الزعيم فيخوضه بمسلسل “عفاريت عدلي علام” والذي بدأ أمس تصوير أولى مشاهده فيه.

يذكر أن آخر أعمال محمد إمام على المستوي السينمائي كان فيلم “جحيم في الهند” وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا وتصدر إيراداته كل الأفلام في ذلك الوقت.

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