أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على إطلاق أسماء 3 شهداء من أبناء المحافظة على عدد من المدارس بنطاق مراكزهم تخليدا لذكراهم وتضحياتهم بأرواحهم فداء للوطن.

وقال المحافظ، في بيان، إنه تم الموافقة على إطلاق اسم الشهيد عبد المؤمن عبد المنعم منصور على مدرسة عزبة سعيد الشرقية بمركز شبراخيت، وإطلاق اسم الشهيد عمر محمد محمد عوض على المدرسة الإعدادية بنات بأبو الريش بمدينة دمنهور.

وأضاف أنه تم الموافقة على إطلاق اسم الشهيد محمد إبراهيم عبد المنعم المصري على مدرسة أحمد ياسين الابتدائية بمركز أبو المطامير.