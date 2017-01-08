استحدثت الهيئة العامة للاستعلامات إصدار نشرة صحفية جديدة ترصد من خلالها كافة الآراء وردود الأفعال الصادرة بالصحافة المصرية وتناولها لأداء حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بما لها وما عليها، بعنوان، “حكومة شريف إسماعيل في الصحافة المصرية”، وذلك بهدف التعرف علي كافة الآراء الداعمة والمعارضة لأداء الحكومة مما يتيح التعرف علي الجهود الحكومية المتواصلة لتحسين سبل المعيشة في كافة المجالات والدفع بأطر الاقتصاد المصري وما يتعلق به من جهود التنمية وتشجيع الاستثمارات، وأيضا تجنب الإجراءات السلبية والأخطاء التي تم اكتشافها خلال هذه الجهود وإمكانية تصويبها وتلافيها مستقبلا.

ورصدت نشرة الهيئة العامة للاستعلامات، بعددها الصادر، اليوم الأحد، عدة نقاط مختلفة ومتفاوتة تناولتها عدد من المقالات والموضوعات لأبرز الكتاب والصحفيين بهذه الصحف وتمحورت في إلقاء الضوء علي الجهود الحكومية من جانب والانتقادات الموجهة للحكومة من جانب اخر بشأن عدد من القضايا الهامة أبرزها، حركة الأسعار وضبط الأسواق، وتداعيات القرارات الاقتصادية، وما يثار عن التعديلات الوزارية وغيرها من الموضوعات التي تمس عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت النشرة إلي العديد من الموضوعات، حيث ركزت عدد من المقالات بصحيفة (الأهرام) حول النجاحات التي تحققت في ملف مكافحة الفساد واستئصاله من كل الأماكن في مصر، فيما أشارت صحيفة (الجمهورية) إلي ما تردد عن التغييرات الوزارية وإجراءات التقشف الحكومي، بينما ركزت صحيفة (المساء) علي مناشدات المواطنين من أجل مراقبة الأسواق والوقوف إلى جانبهم وإنقاذهم من التجار من معدومي الضمير الذين أصبح كل همهم الكسب السريع على حساب أرواح الناس.

كما تطرقت نشرة الهيئة العامة للاستعلامات إلي ما جاء بصحيفة (الوفد) من إلقاء الضوء علي مشروع قانون الإفلاس وتشجيع الاستثمارات، وطمأنة المستثمرين بمناخ الاستثمار، إضافة إلى ما يتعلق بإجراءات تفعيل الأجهزة الرقابية المختصة التي لها علاقة بتوفير السلع وضبط الأسواق، وما ركزت عليه صحيفة (المصري اليوم) من أداء الوزراء وتفاعلهم مع الشارع المصري، وما تطرقت إليه صحيفة (الشروق) من إجراءات محاربة التطرف والإرهاب، وما أشارت إليه صحيفة ( الوطن) من إجراءات الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي، والحرب علي الإرهاب والتي يجب أن تتزامن مع الارتقاء بوعي المواطنين، وما ركزت عليه صحيفة (اليوم السابع) من ضرورة إشعار المواطنين بصحة ما يطرحه المسؤولين عن التحسن الاقتصادي، وهو ما تناغم مع ذكرته صحيفة (الأهرام المسائي) من قيام الحكومة بنفي الشائعات التي تطلقها مجموعات وصفتها الصحيفة بالمجموعات التافهة.

كما أبرزت النشرة عدد من المقالات منها ما جاء بصحيفة (الجمهورية) حول كفاءة أجهزة الشرطة في سرعة ضبط الجناة، وما جاء بصحيفة (الشروق) من أهمية وضع استراتيجية جديدة عاجلة للتعليم في مصر تعتمد على التفكير والتأمل والتجربة والبحث العلمي والتفكير العملي والنقدي، وما تناغم مع مقالات نشر بصحيفة (الوطن) من آلية تطوير التعليم بالجامعات، ومن جانب آخر ما أبرزته مقالات بصحيفة (الأهرام) بدعم وتشجيع السياحة وكيفية الترويج لتوافر الأمن في مصر خاصة بالمناطق السياحية كالغردقة، إضافة لما ركز عليه مقال بصحيفة ( الأخبار) من أن مصر تشهد ثورة حقيقية في إنشاء الطرق والموانئ والمطارات وتأمين كل هذه المنافذ بما يساهم في عودة السياحة الوافدة، وما تضمنه مقال بصحيفة (الوفد) من الأحوال الداخلية المتوترة داخل لجان تسيير الأعمال للغرف والاتحاد بالقطاع السياحي، وأيضا ما جاء بموضوع داخل مجلة (أكتوبر) عن انضباط حركة المرور والزحام وتأثيره بشكل أو بآخر على حركة السياحة.

كما تطرقت النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات إلي مقال بصحيفة (الوفد) حول ما وصفته الصحيفة بالثورة على السياسة الزراعية الحالية.. ومن جانب آخر ما جاء بمقال في نفس الصحيفة حول جهود الدولة لتكثيف الرقابة حول ما يحدث داخل دور الأيتام والمسنين وإيجاد آلية جديدة للاستعانة بجهات متخصصة في التربية والتأهيل الفكري.