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شاومي تطلق سماعات أذن Piston Fresh بـ 4 دولارات فقط!
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شاومي تطلق سماعات أذن Piston Fresh بـ 4 دولارات فقط!

الأحد، 8 يناير 2017 03:32 م

قامت شركة شاومي مؤخرا بإصدار سماعات أذن جديدة تحمل اسم Xiaomi Piston Fresh، وهذه السماعات متاحة في الصين، بسعر 4 دولارات أمريكية فقط.

وتفتخر شركة شاومي بأن هذه السماعات الجديدة تضم ميزة خفض الذبذبات، وتأتي مع ميكروفون مدمج وزر تلقي المكالمات.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه السماعات الجديدة تأتي بخمسة ألوان مختلفة تشمل اللون الأزرق والأسود والوردي والأرجواني والفضي، طبقا لما ورد بموقع “روسيا اليوم”.

أم العيب الرئيسي في سماعات Xiaomi Piston Fresh الجديدة هي أنها لا تعمل مع أجهزة iOS. وتشمل المواصفات الأخرى مقاومة تصل إلى 32 أوم، ومعيار للاستجابة بتردد من 20 هرتز إلى 2000 هرتز مع العلم بأن وزن هذه السماعات يبلغ 14 جرامًا.

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