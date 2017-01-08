آخر لقاء تليفزيوني للفنان الراحل محمود الدسوقي زوج ابنة فيفي عبده.. فيديوالأحد، 8 يناير 2017 03:38 م
أعرب الفنان الراحل محمود الدسوقى زوج الفنانة عزة مجاهد ابنة النجمة فيفي عبده في آخر لقاء تليفزيوني له مع الإعلامى محمد سعد ببرنامج “هوليود الشرق”، عن سعادته بالمشاركة فى مسرحية “حارة العوالم” مع حماته، حيث يجسد دور صعيدى فى إطار كوميدى.
وقال إن هذه التجربة التمثيلية لم تكن الأولى، حيث شارك فى مسلسل “مولد وصاحبه غايب” أمام فيفى عبده، وكذلك مسلسل “شطرنج” و”وش تانى”، وأخيرا مسلسل “فوق مستوى الشبهات” والذى جسد فيه دور صاحب محطة إذاعية كبيرة.
وأضاف إن فيفي عبده رأته مناسبا لدوره فى مسلسل “مولد وصاحبه غايب” وأنه يدين بالفضل لها فى دخوله المجال الفنى، مؤكدا أن التمثيل على خشبة المسرح ليس فيه مجاملة، وأن رد الفعل يخرج مباشرة من الجمهور فيتلقاه الممثل إما ايجابا أو سلبا.
وعن عودة فيفى عبده للرقص فى “حارة العوالم” قال: إن الفنانة فيفى عبده لم تبتعد عن الرقص حتى تعود إليه من جديد، فهناك علاقة حب بينها وبين الرقص أكثر منها علاقة فنية، كما أننى وزوجتى عزة مجاهد شعرنا أن هناك موهبة مكبوتة داخلنا وأخرجناها فى التمثيل.
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