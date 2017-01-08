أكد الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عدم تطبيق زيادة تسعيرة الدواء إلا على الأدوية التي انتجت بعد الميعاد المحدد للزيادة، مشيرا إلى أنه في حالة شطب الأسعار على العبوات لتعديلها يجب إبلاغ إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة.

وأعلن العماري من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” على قناة “المحور” الفضائية اليوم الأحد، أنه هناك عقوبات مالية رادعة لأي صيدلي يحاول التلاعب بأسعار الأدوية.