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إل جي تقدم شاشات مرنة لآبل ومايكروسوفت وجوجل
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إل جي تقدم شاشات مرنة لآبل ومايكروسوفت وجوجل

الأحد، 8 يناير 2017 03:26 م

يشير تقرير صدر مؤخرا إلى أن شركة آبل تعاقدت مع إل جي لتطوير شاشات قابلة للطي من نوع OLED لاستخدامها في هواتف آيفون القادمة في 2018، بحسب وكالةetnews.

وقد ذكر التقرير أنه وإلى جانب شركة آبل، تعاقدت إل جي مع شركتي غوغل ومايكروسوفت أيضًا، حيث تُعتبر الشركات الثلاث من شُركاء إل جي في هذا المشروع الذي يطمح لتوفير شاشات جديدة للهواتف الذكية مع حلول عام 2018.

كما سبق لشركة إل جي أن استعرضت نموذج لشاشات OLED قابلة للطي قبل فترة، وشاركت أيضًا التفاصيل التقنية للدارات الكهربائية المستخدمة القابلة للانحناء، كما ذكرت بعض المصادر أن إل جي تتعاون مع مصادر خارجية لتحويل هذا المشروع إلى حقيقة.

وأشارت الكثير من المصادر إلى أن آبل تنوي توفير هواتف آيفون 8 بشاشات بأطراف مُنحنية من نوع OLED بثلاثة أحجام مُختلفة هي 4.7 بوصة، و5.5 بوصة، إضافة إلى 5.8 بوصة.

هذا وبحسب صحيفة Wall Street Journal الأمريكية، بدأت شركة آبل باختبار هواتف آيفون بشاشات مُنحنية من نوع OLED بدقّة عالية تختلف عن المُستخدمة حاليًا في بقية الهواتف الذكية. وبحسب التقرير أيضًا، فإن آبل لا تختبر الشاشة فقط، بل طورت نموذجًا لهاتف كامل قد يحمل اسم آيفون  برو، على أن يُزوّد بمواصفات خاصّة إلى جانب الشاشة المُنحنية، حيث ذكرت بعض التقارير أن خاصيّة الشحن اللاسلكي قد تتوفر في هاتف وحيد بمواصفات خاصّة من آبل.

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